Terpstra medekopman van Quickstep in Ronde van Vlaanderen

De Noord-Hollander krijgt samen met de Tsjech Zdenek Stybar een beschermde rol in de Belgische wielerklassieker.

De twee moeten het gat opvullen dat Tom Boonen achterlaat. De Belg mist 'Vlaanderens Mooiste' vanwege een schouderblessure.

''We hebben onze leider verloren, maar we staan nog altijd met een sterke ploeg aan de start, wellicht zelfs het sterkste team in de breedte'', aldus manager Patrick Lefevere van de Belgische formatie.

''Als ik zie hoe sterk we waren in Gent-Wevelgem en met hoeveel renners we de finish bereikten, heb ik er een goed oog in voor zondag.''