Warme herfst in Europa (video)

Bekijk video: Groene pistes door warme weer

Meteorologen berekenden dat in vergelijking met het langjarig gemiddelde de temperatuur in heel noordelijk Europa drie graden hoger lag. In Groot-Brittannië, België, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Nederland was zelfs sprake van recordtemperaturen.

Campings

In Duitsland nam het aantal overnachtingen in hotels en op campings in oktober vergeleken met dezelfde maand in 2005 met 3 procent toe tot bijna 33 miljoen. De toename is volgens het Duitse bureau voor statistiek overwegend toe te schrijven aan het extreem zachte weer. De temperatuur was buitengewoon aangenaam en warm voor de tijd van het jaar.

Het weerpatroon van de herfst was zeer zeldzaam. Volgens de meteorologen van Eumetnet komen deze temperaturen eens in de tweehonderd jaar voor. Als oorzaken worden de warme maand juli en de overheersende zuidelijke windrichting genoemd.