Harry Mulisch bereikt nu echt de sterrenstatus

Dat heeft zijn uitgeverij De Bezige Bij laten weten. "Vanwege zijn grote verdiensten als één van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers, heeft de Internationale Astronomische Unie (IAU) onlangs ingestemd met het omdopen van planetoïde 10251 tot Mulisch", aldus een woordvoerster.

De auteur heeft ook een voorliefde voor het kosmische. Al in zijn debuutroman Archibald Strohalm vermeldt hij de meteoriet die in 1908 Siberië trof. In zijn boek Siegfried memoreert de romanfiguur Rudolf Herter de inslag van de meteoriet die verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosauriërs. Ook in De verteller komt een kosmische steen voor. Het meest opvallend in het werk van Mulisch is uiteraard de meteoriet waardoor Max Delius in De ontdekking van de hemel de dood vindt.

'Mulisch' is volgens De Bezige Bij overigens "zoals alle planetoïden, erg lichtzwak en alleen met behulp van een zeer krachtige telescoop te zien". Mulisch heeft een diameter van ongeveer 5,5 kilometer en draait op een afstand van ongeveer 350 miljoen kilometer tussen Mars en Jupiter in een baan om de zon.