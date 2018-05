Officiële hittegolf voorlopig van de baan

In Nederland is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt gedurende minstens vijf dagen elke dag 25 graden of hoger is en in dat tijdvak bovendien op zeker drie dagen minstens 30 graden is bereikt.

Alleen zondag is het in De Bilt een tropische dag geweest waarbij de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. Woensdag is het warme weer weer verdreven.

Toename

Een officiële hittegolf komt statistisch in ons land ongeveer eens in de drie jaar voor, maar soms zit er veel meer of juist minder tijd tussen, meldt het meteorologisch instituut.

De laatste keer dat er een hittegolf in Nederland was, was van 18 tot 24 juni vorig jaar. Dat was de enige hittegolf in dat jaar. In Gilze Rijen werd het toen 34,7 graden.

Volgens de nieuwste klimaatscenario's van het KNMI neemt de kans op hittegolven in de toekomst toe.