NASA-sonde stevent af op planeet Mars

Het contact met het controlecentrum in de Verenigde Staten is vrijdag een half uur lang verbroken als de sonde de achterkant van de planeet passeert. Daarna wordt duidelijk of de MRO in de juiste baan om Mars is gekomen of dat het ruimteschip verder door het heelal vliegt.

Gelijkenis

De MRO heeft na de lancering in augustus vorig jaar een afstand van ongeveer 500 miljoen kilometer afgelegd. Mars is een gewild onderzoeksobject van de NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vanwege de gelijkenis met de planeet aarde.

In de afgelopen decennia zijn tientallen onbemande ruimtevaartuigen naar Mars gestuurd. De meeste daarvan waren bedoeld om vanuit een baan rond de planeet onderzoek te verrichten.

Enkele ruimtevaartuigen zijn op Mars geland. De VS hebben plannen voor een bemande ruimtevlucht naar Mars rond 2020.