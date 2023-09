Walvissen dragen 'hoedjes' van zeewier voor de lol, maar het heeft ook nut

Volg wetenschapsnieuws Krijg een melding bij een nieuw bericht Blijf met meldingen op de hoogte

Om dat eerste (de lol) vast te stellen, kijken de onderzoekers naar drie voorwaarden: of ze het vrijwillig doen en of het plezierig is, of het ander gedrag is dan normaal, en of ze dit gedrag vertonen in goede gezondheid. Achter al die voorwaarden kon een kruisje gezet worden.