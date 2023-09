Caribische dooskwallen hebben geen hersenen maar kunnen toch leren

Caribische dooskwallen hebben geen hersenen, maar kunnen wel snel leren en informatie vasthouden. Eerder werd gedacht dat organismen zonder centraal zenuwstelsel dat niet konden.

Dat Caribische dooskwallen kunnen leren blijkt uit nieuw onderzoek dat vrijdag gepubliceerd is in het tijdschrift Current Biology .

De wetenschappers aan de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken) en de Universiteit van Kiel (Duitsland) waren er "absoluut zeker van dat deze dieren konden leren". Voor kwallen is het namelijk belangrijk om bijvoorbeeld mangrovetakken te vermijden om te kunnen overleven. Maar de onderzoekers waren wel verbaasd over hoe snel ze al konden leren.

Volgens de wetenschappers laat het onderzoek zien dat de kwallensoort in staat is om te leren en dat daar geen brein voor nodig is. Hoe de herinneringen aan de objecten exact ontstaan en hoe dat wordt bewaard, is nog onduidelijk. Ze zijn er ook nog niet over uit hoe het kan dat kwallen de botsingen voelen.