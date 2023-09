James Webb-telescoop vindt 'essentieel onderdeel van leven' op maan Jupiter

De James Webb-telescoop vond de koolstofdioxide in een specifieke regio op het ijsoppervlak van de ijsmaan. Die CO2 is afkomstig uit de oceaan die zich onder het kilometerdikke ijsoppervlak bevindt. De koolstof komt dus niet van een ingeslagen meteoriet.

"We denken dat we bewijs hebben dat de koolstof op Europa's oppervlak van de oceaan komt. Dat is niet zomaar iets. Koolstof is een essentieel onderdeel van leven", zei Samantha Trumbo, een onderzoeker van Cornell University.