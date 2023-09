Vorm van Melkweg mogelijk veroorzaakt door enorme boog van donkere materie

Delen via E-mail

Een enorme onzichtbare massa van donkere materie kan de reden zijn voor de vervorming en verdraaiing van de Melkweg. Dat blijkt uit onderzoek naar ons sterrenstelsel door wetenschappers van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

De Melkweg lijkt op een schijf die op twee manieren vervormd is. Het midden is gedraaid, waardoor een soort spiraal ontstaat. Maar vanaf de 'zijkant' gezien lijkt ons sterrenstelsel meer op een kleine golf.

Deze vorm is pas recentelijk ontdekt met de ruimtetelescoop Gaia. Die werd in 2013 gelanceerd met het doel om de plaats en snelheid van de sterren in de Melkweg nauwkeurig te bepalen.