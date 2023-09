Waarom vervelen leerlingen zich? 'Nobelprijs' voor grappig onderzoek uitgereikt

De invloed van het seksleven van ansjovissen op de oceaan of het aantal haren in je neus: ook dit jaar kregen opvallende onderzoeken de satirische Ig Nobelprijs. Onder de prijswinnaars is ook een Nederlander, die onderzoek deed naar verveling in de klas.

De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt aan onderzoeken die je niet alleen aan het lachen maken, maar je ook aan het denken zetten. De prijzen worden verdeeld in tien categorieën, waaronder literatuur, wiskunde en natuurkunde.

Zo werd de prijs voor literatuur toegekend aan een onderzoek naar wat mensen voelen bij het herhalen van veel woorden. Een onderzoek naar de mate waarin de seksuele activiteit van ansjovis zorgt voor beweging in de oceaan, kreeg de prijs voor natuurkunde.

De prijs in de categorie geneeskunde ging naar een groep onderzoekers die telde hoeveel neusharen mensen hebben en of dat aantal verschilt per neusgat. Daarvoor telden ze de neusharen van twintig overleden personen.

'Prijs laat vrolijke kant van wetenschap zien'

Onder de prijswinnaars is ook een van oorsprong Nederlandse onderzoeker. Wijnand van Tilburg, verbonden aan de University of Essex, werkte mee aan een onderzoek naar verveling onder docenten en studenten. "Dat kan een groot probleem zijn", zegt hij in een schriftelijke reactie aan NU.nl. Verveling kan namelijk ook zorgen voor lagere cijfers en problematisch gedrag. "Wij onderzoeken daarom de oorzaken van verveling, in de hoop verveling te kunnen voorkomen."

Uit zijn onderzoek bleek dat alleen al de verwachting dat een les saai gaat zijn, ervoor zorgt dat studenten zich gaan vervelen. Er moet daarom niet alleen worden gekeken naar de inhoud en stijl van lesgeven, maar ook naar de verwachtingen van studenten, zegt Van Tilburg.