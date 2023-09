NASA heeft een nieuw hoofd ufo-onderzoek, maar zegt niet wie het is

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe directeur aangesteld voor ufo-onderzoek. De bekendmaking volgt op een advies om meer onderzoek te doen naar het buitenaardse. De naam van de onderzoeker blijft nog wel geheim, vanwege mogelijke bedreigingen.

De bestuurder werd zelf ook naar zijn mening over het eventuele bestaan van aliens gevraagd. "Als je mij vraagt of ik geloof dat er leven is in een universum dat zo groot is dat het moeilijk is om te begrijpen hoe groot het is, dan is mijn persoonlijke antwoord: 'ja'", zei de bestuurder.