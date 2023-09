Eerste 'volledig menselijk' embryo gemaakt zonder ei- en zaadcellen

Wetenschappers hebben het eerste volledige embryo ontwikkeld zonder gebruik te maken van ei- of zaadcellen. Het embryomodel is volgens de wetenschappers geen echt menselijk embryo, maar het heeft wel alle onderdelen daarvan.

Deze onderzoeken zijn belangrijk om de ontwikkeling van mensen beter te begrijpen. Over de eerste twee weken van het menselijk leven is weinig bekend, terwijl dat een zeer kwetsbare periode is. In dat stadium is de kans op miskramen en afwijkingen groter. Om die te voorkomen, is het belangrijk om meer over die vroege ontwikkeling te weten.