Zwarte gaten kunnen op 10 procent van de lichtsnelheid door het heelal razen

Zwarte gaten kunnen zich veel sneller verplaatsen dan eerst werd gedacht. Ze kunnen snelheden van zo'n 28.500 kilometer per seconde halen. Dat is ongeveer een tiende van de snelheid van het licht.

Onderzoekers van het Rochester Institute of Technology publiceerden hun berekeningen in een artikel van het wetenschappelijke genootschap American Physical Society. Volgens de wetenschappers is 10 procent van de lichtsnelheid de maximumsnelheid waarop zwarte gaten zich kunnen verplaatsen.

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, bevinden zwarte gaten zich niet steeds op hetzelfde punt in de ruimte. Net als de aarde en andere planeten zijn ze voortdurend in beweging op een reis door het heelal. De hoogste snelheden worden gehaald wanneer zwarte gaten op elkaar botsen en samensmelten.

Zodra ze samensmelten, schiet het nieuwe zwarte gat op volle snelheid een bepaalde kant op. Met een snelheid van 28.500 kilometer per seconde zou een zwart gat zo'n dertien seconden doen over een reis van de aarde naar de maan. Eerder werd geschat dat zwarte gaten maximaal 5.000 kilometer per seconde kunnen afleggen.

Overigens draaien zwarte gaten nog veel sneller om hun zwaartepunt heen. Dat gebeurt met een snelheid van meer dan 90 procent van de lichtsnelheid. Dat komt weer doordat zwarte gaten zelf ontzettend zwaar, maar ook heel klein zijn.

De onderzoekers spreken van een baanbrekende ontdekking, maar benadrukken dat er nog meer onderzoek en berekeningen nodig zijn. In 2019 werd de eerste foto van een zwart gat genomen, maar we hebben eigenlijk nog geen idee hoe zwarte gaten er precies uitzien. Alle afbeeldingen van zwarte gaten zijn een simulatie of een zogenoemde artistieke impressie.

0:45 Afspelen knop Zo groot kan een zwart gat zijn