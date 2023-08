Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen

Onze hersenen veranderen definitief als we met tegenslagen te maken krijgen. Dat hebben neurowetenschappers van het Radboudumc aangetoond. Met die kennis kunnen wetenschappers in de toekomst mogelijk de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen voorspellen.

De wetenschappers richtten zich in het onderzoek specifiek op tegenslagen. Dat zijn dingen of gebeurtenissen waarvan bekend is dat ze een negatief effect hebben op de ontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn een moeder die rookt tijdens de zwangerschap, problemen bij de bevalling, misbruik of een groot ongeluk.