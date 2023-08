Varkensnier blijft werken in het lichaam van hersendode man

Al ruim een maand werkt een getransplanteerde varkensnier in het lichaam van een hersendode man. Nog nooit eerder bleef een varkensnier zo lang functioneren in een mensenlichaam.

Artsen in New York vervingen op 14 juli de nieren van een overleden man door een nier van een genetisch gemodificeerd varken. De varkensnier lijkt het tot nu toe net zo goed te doen als een menselijk orgaan. Het experiment gaat door; de onderzoekers willen het lichaam nog een maand volgen.

"Het ziet er zelfs beter uit dan een menselijke nier", zei Robert Montgomery op 14 juli tegen persbureau AP . Montgomery is directeur van het transplantatie-instituut NYU Langone. Nadat hij de nier had geplaatst, begon deze direct urine te maken.

Het is niet de eerste keer dat er een dierlijk orgaan in een mens wordt geplaatst. Onderzoekers verdiepen zich al decennialang in dierlijke transplantaties voor mensen. Zo plaatsten Noord-Amerikaanse onderzoekers vorig jaar twee varkensharten in twee hersendode mensen . Ook toen gebruikten ze organen van genetisch aangepaste varkens.

Het is nog niet duidelijk of een levend persoon exact hetzelfde reageert op een varkensniertransplantatie. Toch is de doorbraak mogelijk goed nieuws voor mensen die wachten op een transplantatie. De wachttijd voor een niertransplantatie is in Nederland nu gemiddeld 2,6 jaar. Jaarlijks overlijden er mensen terwijl ze op een orgaan wachten.