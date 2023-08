Beroemde ijsmummie Ötzi had donkere huid en was tijdens zijn leven al kalend

De beroemde ijsmummie Ötzi had aanleg voor kaalheid. Ook was zijn huid donkerder dan eerst werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek op het lichaam van de 'ijsman'.

Van Ötzi zijn verschillende reconstructies gemaakt. Meestal werd hij voorgesteld als een man met een lichte huid, lichte ogen en lang haar. Nieuw onderzoek toont aan dat hij juist donkere ogen en een donkere huid had. Ook had hij een terugtrekkende haarlijn.

Hoofdonderzoeker Albert Zink noemt Ötzi een "geschenk dat maar blijft geven". "Eerder dachten we dat zijn huid donkerder was geworden door de tijd die hij in het ijs heeft doorgebracht. Nu weten we dat het grotendeels zijn eigen huidskleur is geweest."

Het lichaam van Ötzi werd in 1991 door twee wandelaars gevonden in een gletsjer in de Alpen. Hij leefde ongeveer 5.300 jaar geleden. Daarmee is hij nog altijd de oudste mummie die ooit in Europa is gevonden.

Doordat hij al die tijd in het ijs zat, is zijn lichaam goed bewaard gebleven. Daardoor kunnen wetenschappers hem uitgebreid bestuderen en leren ze steeds meer over onze voorouders.

Genetisch onderzoek toonde verder aan dat Ötzi zeer waarschijnlijk een boer was op de steppes van wat tegenwoordig het uiterste noorden van Italië is. Zijn voorouders kwamen zo'n 8.000 jaar geleden vanuit Anatolië (grotendeels het huidige Turkije) naar Europa.