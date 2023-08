Onderzoekers lezen muziek af uit hersengolven en horen hit Pink Floyd

Wetenschappers hebben door te luisteren naar hersengolven van tientallen patiënten achterhaald dat tijdens hun operatie het nummer Another Brick in the Wall van Pink Floyd werd afgespeeld. Het is voor het eerst dat er muziek is 'afgelezen' uit hersengolven.

Het was wetenschappers al eerder gelukt woorden en zinnen uit hersengolven af te lezen. Maar met muziek was dat nog niet gedaan. Die activiteit vindt plaats in een ander hersengebied.

De onderzoekers wisten Another Brick in the Wall (Part 2) af te lezen uit hersengolven van 29 patiënten. Deze mensen kregen elektroden opgeplakt, waarna ze een operatie voor epilepsie ondergingen. Tijdens die operatie werd het welbekende nummer afgespeeld in de operatiekamer.

Vervolgens reconstrueerden de onderzoekers het nummer met behulp van kunstmatige intelligentie. In de opname zijn de melodie en de zin "All in all, it's just another brick in the wall" te horen.

Die opname klinkt wel een beetje alsof hij onder water is opgenomen, zegt neuroloog Robert Knight tegen The Guardian. Hij is een van de betrokken wetenschappers bij het onderzoek, waarvan de resultaten dinsdag werden gepubliceerd. "Maar het is voor het eerst dat we zoiets hebben gedaan."