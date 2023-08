Mysterieus 'vraagteken' in de ruimte is mogelijk botsing tussen sterrenstelsels

De James Webbtelescoop heeft op beelden die onlangs werden vrijgegeven een groot kosmisch vraagteken gezien, in de buurt van twee jonge sterren. Hoewel er nog veel onduidelijk is, denken wetenschappers inmiddels te weten waar dit vraagteken vandaan komt. Het zou mogelijk een gevolg zijn van een botsing tussen sterrenstelsels.

Op beelden die eind juli werden vrijgegeven waren een paar jonge sterren te zien, Herbig-Haro 46/47, schrijft CNN. Het bestaan van deze sterren is al langer bekend, maar de zeer gevoelige Webb-telescoop zorgde voor de hoogste resolutie en het meest gedetailleerde beeld tot nu toe.

Het kosmische vraagteken dat daarbij te zien is, is tot nu toe nog nooit nauwkeurig bestudeerd. Wetenschappers zijn dan ook nog niet helemaal zeker van de oorsprong en samenstelling van het object. Maar op basis van de vorm en locatie hebben ze wel een paar ideeën.

"Het allereerste dat je kunt uitsluiten, is dat het een ster in de Melkweg is", zegt Matt Caplan, assistent-professor natuurkunde aan de Illinois State University. "Sterren hebben altijd van die hele grote pieken." Volgens Caplan kun je met de Webb-telescoop meestal zes of acht stellaire 'tanden' zien. Daarom is hij overtuigd dat het vraagteken geen ster is.

Sterrenstelsels kunnen botsen en vervolgens samensmelten in allerlei vormen

Christopher Britt, wetenschapper bij het Space Telescope Science Institute, denkt dat de vorm een samensmelting zou kunnen zijn van twee sterrenstelsels. Die bevinden zich op waarschijnlijk miljarden lichtjaren afstand en zijn veel verder weg dan Herbig-Haro 46/47. Volgens Britt zijn er heel veel sterrenstelsels buiten onze eigen Melkweg.

Sterrenstelsels groeien en evolueren in de loop van de kosmische tijd en het is mogelijk dat ze botsen met hun buren. "En wanneer dat gebeurt, kunnen ze vervormd raken in allerlei verschillende vormen, blijkbaar dus ook in een vraagteken", zegt Britt.

De vorm van het vraagteken zou volgens de wetenschappers ook kunnen zijn ontstaan door de zwaartekracht tussen de twee sterrenstelsels. "De haak van het vraagteken lijkt namelijk veel op wat we een getijdenstaart noemen. Dat is de stroom van sterren en gas dat min of meer is opgelicht en de ruimte in is gevlogen."