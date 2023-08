Wetenschappers vinden 'sterk bewijs' voor vijfde, nog onbekende natuurkracht

Wetenschappers zeggen dat ze bewijs hebben voor een nieuwe natuurkracht. Momenteel kennen we vier natuurkrachten, maar mogelijk komt daar dus een vijfde bij. Als dat daadwerkelijk het geval is, kan dat het begin zijn van een natuurkundige revolutie.

Ze denken dat een onbekende natuurkracht de muonen beïnvloedt. "We denken dat er een andere kracht kan zijn, iets waarvan we ons nu niet bewust zijn. Het is iets anders, dat we de 'vijfde kracht' noemen", vertelt een van de wetenschappers.