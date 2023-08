Mogelijk nieuwe mensensoort ontdekt dankzij 300.000 jaar oude schedel

Delen via E-mail

Wetenschappers hebben een aantal jaren geleden in de Chinese regio Hualongdong een 300.000 jaar oude schedel gevonden. Mogelijk gaat het om resten van een nog niet eerder ontdekte mensensoort, blijkt uit nieuw onderzoek.

De schedel was waarschijnlijk van een twaalf- of dertienjarige en is anders dan eerdere vondsten.