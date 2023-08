Mars draait steeds sneller om zijn as en wetenschappers weten niet waarom

Delen via E-mail

Mars draait steeds sneller om zijn as. Daardoor worden de dagen op de rode planeet steeds een beetje korter. NASA heeft dat kunnen meten dankzij informatie van de Marslander InSight. Maar de ruimtevaartorganisatie kan nog niet verklaren hoe dat komt.

InSight landde in november 2018 op Mars. Het ruimtevaartuig stuurde tot eind vorig jaar informatie over Mars terug naar de aarde. In december stuurde InSight zijn laatste foto, waarna het voertuig uitviel.