Wetenschappers slagen er voor de tweede keer in energie uit kernfusie te halen

Wetenschappers in de VS zijn er voor de tweede keer in geslaagd bij een kernfusie extra energie op te wekken. Het lukte ditmaal méér energie op te wekken dan bij de geslaagde test in december.

De tweede test vond eind juli plaats. De wetenschappers van het Lawrence Livermore National Laboratory hebben afgelopen weekend de voorlopige resultaten gedeeld. De tests worden nog uitgebreider met elkaar vergeleken.

Met 192 lasers schoten de onderzoekers ruim 2 megajoule aan energie een cilinder in. Daardoor ontstond een fusiereactie in de brandstof, gemaakt van deuterium en tritium. Voor het eerst kwam daarbij meer energie vrij dan de lasers erin stopten.

Als het in de toekomst lukt zulke fusiereacties op een hoog tempo te creëren, zou dat overvloedige schone energie kunnen opleveren. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er ontstaat geen radioactief afval.

Kernfusie is het proces dat ook in de zon plaatsvindt en ervoor zorgt dat de aarde bewoonbaar is.

Ook Europa doet experimenten met kernfusie

Voordat er een elektriciteitscentrale op kernfusie kan draaien, moeten er nog grote problemen worden opgelost. Het duurt daardoor in ieder geval nog decennia voordat de technologie commercieel wordt toegepast, waarschuwen de wetenschappers.