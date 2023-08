Depressie en angst zorgen niet voor verhoogde kans op kanker

Last van een depressie? Of ben je erg angstig? In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, leidt dat niet tot een verhoogd risico op de meeste soorten kanker.

"Er is geen verband tussen depressie en angst en een hoger risico op de meeste soorten kanker", zegt onderzoeker Lonneke van Tuijl van het UMCG tegen NU.nl. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, dat maandag werd gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift over kanker.

Het gaat om kanker in borsten, prostaat en darmen en om alcoholgerelateerde kankers zoals keelkanker, slokdarmkanker of leverkanker. "De kans dat je een van deze kankers krijgt, wordt dus niet vergroot als je in je leven last hebt (gehad) van depressie of angst", zegt Van Tuijl.

Deze resultaten luchten mensen die kampten met een depressie of angstgevoelens misschien op. Ze hoeven niet bang te zijn daardoor meer kans te hebben op kanker. Andersom geldt volgens Van Tuijl hetzelfde: "Dit is ook goed nieuws voor patiënten met kanker die denken dat hun diagnose toegeschreven kan worden aan eerdere angstgevoelens of een depressie. Zij hebben soms het gevoel dat het hun eigen schuld is dat ze ziek zijn."

Toekomstig onderzoek moet verband depressie en risicogedrag ophelderen

De onderzoekers volgden de patiënten jarenlang, sommigen tot wel 26 jaar. Van Tuijl en haar collega's hebben gegevens bestudeerd van meer dan 300.000 volwassenen van achttien studiegroepen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada.

"Ook als we rekening houden met gedrag dat de kans op kanker verhoogt, zoals roken of overgewicht, vinden we geen verband tussen depressie en angstgevoelens en het risico op kanker", zegt Van Tuijl. Dat betekent dat de resultaten van het onderzoek niet zijn beïnvloed doordat mensen zulk risicogedrag vertoonden.

In de studie werd wel een verband gevonden tussen depressie en angst en de kans op longkanker. "Maar dat verband werd veel zwakker als we keken naar risicofactoren als rookgedrag en overgewicht. Het is mogelijk dat mensen met een depressie eerder gaan roken of meer eten en daardoor sneller longkanker krijgen." Dat gaat Van Tuijl nog verder onderzoeken.