Meer typefoutjes en minder hard werken: de werkdip op vrijdag bestaat écht

Veel kantoormedewerkers weten het gevoelsmatig misschien al: in de middag zijn zij vaak minder productief dan aan het begin van de dag. Helemaal op vrijdag. Onderzoekers vinden nu bewijs voor dit fenomeen in een Texaans kantoor.

Onderzoekers van de Texas A&M University of Public Health verzamelden twee jaar lang - van 1 januari tot 2017 tot 31 december 2018 - computergegevens van 789 kantoormedewerkers bij een groot energiebedrijf in Texas. Het kan dus dat een onderzoek bij medewerkers bij een ander bedrijf andere resultaten laat zien.