James Webb-telescoop slaat weer toe: spectaculaire beelden van 'kleurrijke donut'

De James Webb-telescoop heeft indrukwekkende beelden weten te maken van de Ringnevel, een planetaire nevel op 2.600 lichtjaren van de aarde. De nevel staat bekend om zijn 'donutvorm' en felle, kleurrijke ringen.

"We staan versteld van de details op de beelden", zegt hoogleraar Albert Zijlstra, astrofysicus aan de Engelse universiteit. "Die zijn beter dan we ooit hebben gezien. We wisten altijd al dat planetaire nevels mooi waren. Maar wat we nu zien is spectaculair."