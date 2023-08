Topmaand voor sterrenkijkers: supermanen en meteoren (als het opklaart)

Liefhebbers van het heelal hebben ook in augustus iets om naar uit te kijken. We krijgen te maken met niet één, maar twee supermanen. Ook is er met het blote oog een meteorenzwerm te zien. Als het weer het toelaat.

De supermaan is vanavond meteen het eerste verschijnsel dat we kunnen waarnemen. Het woordje 'super' in supermaan verwijst naar de omvang van het hemellichaam. Bij een supermaan is de afstand tussen onze planeet en de maan kleiner dan gemiddeld, waardoor de maan groter oogt.

Wie dat wil zien, is wel overgeleverd aan de weergoden. Die zijn ons de afgelopen weken niet gunstig gezind en kunnen ook vanavond roet in het eten gooien.

Volgens weerdienst Weeronline hebben mensen in het noorden en oosten van het land de meeste kans om de maan te zien. In het zuiden en westen lijkt de maan grotendeels verborgen te gaan achter de inmiddels welbekende wolken. Wil je de supermaan zien, dan loop je tussen 22.00 uur en middernacht de grootste kans. Daarna neemt de kans op bewolking toe.

Wie de supermaan graag wil zien, maar vanavond niet kan: niet getreurd. Op 31 augustus krijg je nog een kans. Dan oogt het hemellichaam zelfs groter, omdat de afstand met de aarde nog iets kleiner is. Er wordt dan ook gesproken van een blauwe supermaan. Het is nu nog te vroeg om te speculeren over de zichtbaarheid van de maan.

Vallende sterren op 13 augustus

Na de supermaan van vanavond biedt het heelal ons deze maand ook andere fraaiheden. Op 13 augustus trekt de meteorenzwerm Perseïden namelijk langs de aarde. Dat kan 's nachts wel veertig tot vijftig vallende sterren per uur opleveren. Die zijn met het blote oog te zien.

Het hoogtepunt van de meteorenzwerm is tussen 2.00 en 4.00 uur. De maan zal dan niet storen, omdat die maar voor 10 procent verlicht is. Bewolking kan dat uiteraard wel, maar het is ook daar te vroeg om er iets nuttigs over te zeggen.

Saturnus op z'n grootst

Aan het eind van de maand, op 27 augustus, hebben liefhebbers ook nog een fantastische gelegenheid om Saturnus te observeren. De geringde planeet staat dan in zogeheten oppositie. Dat houdt in dat de planeet op een lijn staat met de zon en de aarde, met laatstgenoemde in het midden.