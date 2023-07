Sterrenstelsel zonder donkere materie zet onze kennis over de ruimte op z'n kop

Wetenschappers hebben een enorm sterrenstelsel ontdekt dat weinig tot geen donkere materie lijkt te bevatten. Dat terwijl vrijwel het hele universum uit donkere materie en donkere energie zou bestaan. Het is voor het eerst dat sterrenkundigen zoiets zien.

Het sterrenstelsel draagt de naam NGC 1277 en bevindt zich op 220 miljoen lichtjaar van de Melkweg. De ontdekking dat dit sterrenstelsel geen donkere materie bevat, staat haaks op alle theorieën over het fenomeen. "Dit resultaat past niet in onze huidige modellen van de ruimte", vertelt een van de onderzoekers.

Astronomen denken dat het sterrenstelsel mogelijk een overblijfsel is van gigantisch sterrenstelsel dat kort na de oerknal is gevormd. Dat gebeurde zo'n 14 miljard jaar geleden. Mogelijk is de donkere materie in NGC 1277 verdreven of verwijderd.