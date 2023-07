Studenten maken pak waarin dwarslaesiepatiënt kan lopen zonder hulp

Delen via E-mail

Studenten aan de TU Delft hebben een robotpak ontwikkeld, waarmee een dwarslaesiepatiënt weer kan lopen. Bij een eerder exemplaar had de patiënt nog krukken nodig om balans te houden, maar dat is nu niet meer nodig.

Tijdens het lopen ontstond eerder in de hersenen van de 'piloot' een soort ruis. Het is de studenten nu gelukt om die ruis te onderdrukken. Zo kan de bestuurder het robotpak laten stoppen door er gewoonweg aan te denken.

Bij voorgaande pakken was het bovendien nog nodig om krukken te gebruiken om in balans te blijven. Met de MARCH VIII hoeft dat niet meer. De dwarslaesiepatiënt kan daardoor nu bijvoorbeeld de hand van zijn vriendin vasthouden, koffie drinken of een bal gooien voor zijn hond.