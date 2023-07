'Tweekoppige' ster verandert voor het eerst voor onze ogen van samenstelling

Wetenschappers hebben een ster met twee 'gezichten' ontdekt, die midden in een verandering van element zit. De ene helft van de ster bestaat uit helium, de andere uit waterstof. Voor het eerst kunnen wetenschappers met dit proces meekijken.

Het gaat om een zogenoemde witte dwerg. Dat is een ster die bijna opgebrand is en als het ware in elkaar stort. De ster krimpt daardoor sterk, maar krijgt wel een enorme dichtheid en wordt enorm heet. Onze eigen zon wordt over zo'n 5 miljard jaar ook een witte dwerg.

De ster heeft de naam Janus gekregen van sterrenkundigen, naar de Romeinse god met twee gezichten. Janus is in de Romeinse mythologie de god van het begin en einde. De maand januari is van zijn naam afgeleid.

Een team van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Caltech deed onderzoek naar de 'tweekoppige' ster. "De oppervlakte van deze ster verandert volledig van de ene kant naar de andere", zegt onderzoeksleider Ilaria Caiazzo in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

'Iedereen die de beelden ziet, staat versteld'

Wetenschappers kunnen nog niet verklaren hoe het komt dat de ster twee gezichten lijkt te hebben. Wanneer een ster een witte dwerg wordt, zinken de zwaardere elementen naar de kern.

Waterstof is het lichtste element dat ons bekend is. Het zou dus in het geheel naar de oppervlakte moeten zweven. Ook zou het niet de planeet moeten 'delen' met helium, zoals bij Janus gebeurt.