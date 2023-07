Fossiel toont zoogdier dat in dinosaurus hapt: 'Dit zet alles op z'n kop'

Het fossiel werd in 2012 gevonden in de Chinese kustprovincie Liaoning, in een gebied dat bekendstaat als het Pompeï van de dinosauriërs. Beide skeletten zijn vrijwel compleet aangetroffen. In de elf jaar na de vondst is vastgesteld dat het fossiel, dat zo'n 100 tot 125 miljoen jaar oud is, echt is.