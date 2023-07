James Webb-telescoop vindt mogelijk bewijs voor bestaan van donkere sterren

In tegenstelling tot normale materie heeft donkere materie geen interactie met het elektromagnetische veld in de ruimte. Dat betekent dat de materie geen licht absorbeert, weerkaatst of uitstraalt. Daardoor is donkere materie extreem moeilijk te herkennen.

Onderzoekers kunnen het bestaan ervan alleen afleiden uit het zwaartekrachteffect dat donkere materie lijkt te hebben op zichtbare materie.