Zeer hete en felle 'spiegelplaneet' verwart sterrenkundigen: 'Hoort niet te bestaan'

Sterrenkundigen hebben de felste planeet tot nu toe ontdekt. De planeet weerkaatst zo veel licht dat hij in feite werkt als een soort spiegel. De planeet stelt wetenschappers voor een raadsel.

Dat schrijven wetenschappers in het tijdschrift Astronomy and Astrophysics. Het gaat om de planeet LTT-9779b (het kleine stipje rechts op het beeld bovenaan dit artikel). Die bevindt zich in de Melkweg, op zo'n 264 lichtjaar van de aarde. De planeet behoort tot het sterrenbeeld Beeldhouwer, dat maar zeer beperkt te zien is vanaf de aarde.

LTT-9779b is een zogenoemde exoplaneet. Dat zijn planeten die draaien om een andere ster dan onze zon. LTT-9779b weerkaatst zeker 80 procent van het licht van die ster en wordt daarom vergeleken met een spiegel. Het is de felste planeet die we ooit gezien hebben. Ter vergelijking: de aarde weerkaatst ongeveer een derde van het licht van de zon, en Venus drie kwart.

Doordat de planeet dicht bij zijn ster staat, is hij ook zeer heet. Volgens hoofdonderzoeker James Jenkins is het er zo warm, dat alle metalen smelten en in wolken van onder meer glas en titanium om de planeet heen zweven.

Vooral dat laatste stelt sterrenkundigen voor een raadsel. "Deze planeet hoort niet te bestaan. Zo'n atmosfeer wordt vaak weggeblazen door hun ster, waardoor er alleen steen overblijft", zegt medeonderzoeker Vivien Parmentier.

Aan de oppervlakte kan LTT-9779b ongeveer 2.000 graden Celsius worden. Dat zou te warm moeten zijn voor wolken van welk materiaal of element dan ook. Het Europees Ruimteagentschap (ESA) onderzoekt de planeet verder om uit te zoeken hoe dat kan.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.