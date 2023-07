Meer bekend over melanomen: huidkankervorm is dodelijker voor zwarte mannen

Melanomen zijn voor zwarte mannen dodelijker dan voor witte mannen, blijkt uit nieuw onderzoek. Deze vorm van huidkanker herken je aan een vlekje op de huid of aan een moedervlek die verandert.

Dat mannen over het algemeen meer risico lopen op melanomen dan vrouwen en dat ze er vaker aan overlijden, was al bekend. Maar nieuw onderzoek toont nu aan dat ook huidskleur verschil maakt, blijkt uit de in het Journal of the American Academy of Dermatology gepubliceerde studie.