Hoe een doorzichtige muis kankeronderzoek kan verbeteren

Wetenschappers presenteren een nieuwe scanmethode die het makkelijker maakt om geneesmiddelen tegen kanker te testen doordat er tumoren mee worden opgespoord die voorheen te klein waren om te ontdekken. Daarbij speelt een doorzichtige muis een cruciale rol.

Het lukte professor Ali Ertürk en zijn team in 2018 al om een dode muis transparant te maken, maar maandag publiceerde hij een nuttige toepassing ervan in Nature Biology .

Het is zijn team gelukt om met hulp van bepaalde chemicaliën specifieke weefsels zichtbaar te maken, zodat ze in detail kunnen worden bekeken.

"MRI- en PET-scans zouden je alleen grote tumoren laten zien. Die van ons tonen tumoren die uit een enkele cel bestaan", zegt Ertürk tegen de BBC. Hij benadrukt dat de huidige medicijnen zich niet richten op deze kleine tumoren, omdat deze nooit zichtbaar waren. Daardoor kan kanker volgens hem in sommige gevallen na een paar jaar terugkomen.

De nieuwe methode die een lichaam transparant kan maken, kan in principe worden gebruikt voor elk dier. Dus in theorie kan ook menselijk weefsel of organen van mensen transparant worden gemaakt.