Kort na de oerknal liep tijd vijf keer trager dan nu en ging alles in slow motion

In de eerste miljard jaar na het ontstaan van het universum ging tijd tot wel vijf keer langzamer dan nu. Daardoor leek alles toen in slow motion te gaan, stellen wetenschappers in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy

Een team van sterrenkundigen kon terugkijken in de tijd door het licht rond een quasar te onderzoeken. Een quasar is een superzwaar zwart gat, met een enorme helderheid aan licht. Ze bevinden zich in het midden van sterrenstelsels.

Doordat zelfs licht niet ontsnapt aan de aantrekkingskracht van een quasar, kunnen wetenschappers licht zien dat eigenlijk al miljarden jaren oud is. Het universum ontstond bijna 14 miljard jaar geleden met de oerknal.

Maar de wetenschappers konden zo ver terugkijken, dat ze het universum een miljard jaar na het ontstaan konden zien. Daar zagen ze dat tijd toen vijf keer langzamer ging dan tegenwoordig.

"Het is alsof je naar een vertraagde film kijkt", legt sterrenkundige en onderzoeksleider Geraint Lewis uit. "Alle verschijnselen die we zien, gingen vijf keer zo langzaam toen het universum pas een miljard jaar oud was."