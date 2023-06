Schokgolven gemeten van twee zwarte gaten die ver in de ruimte op elkaar botsen

Delen via E-mail

Wetenschappers hebben schokgolven gemeten van twee zwarte gaten die op grote afstand van de aarde op elkaar aan het botsen zijn. Het zou de eerste keer kunnen worden dat de mens getuige is van de geboorte van een nieuw zwart gat.

Ruimteorganisatie EPTA was een van de organisaties die de schokgolven opving. Volgens directeur Michael Kramer heeft de ontdekking mogelijk een enorme verandering tot gevolg hoe de mens over de ruimte denkt.

"Het kan ons vertellen of Einsteins relativiteitstheorie fout is. Het kan ons meer vertellen over donkere materie en donkere energie, waar het grootste gedeelte van het universum uit bestaat. Het kan ons begrip van natuurkunde volledig op zijn kop zetten", zegt Kramer tegen BBC News.