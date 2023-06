Menselijke voorouders slachtten elkaar anderhalf miljoen jaar geleden al af

Nauwe evolutionaire verwanten van mensen slachtten elkaar 1,45 miljoen jaar geleden af en aten elkaar waarschijnlijk op. Dat concluderen onderzoekers van het Smithsonian National Museum of Natural History op basis van een fossiel beenbot van een menselijke voorouder waarop snijsporen te vinden zijn.

Met de studie, die maandag in Scientific Reports gepubliceerd is, levert Pobiner met haar coauteurs het oudste doorslaggevende bewijs dat menselijke evolutionaire verwanten elkaar afslachtten en mogelijk opaten.

Het hoeft niet om kannibalisme te gaan, want daarbij moeten het slachtoffer en de eter van dezelfde soort zijn. In dit geval zou het kunnen dat het om twee verschillende mensensoorten gaat.

Daarnaast is het onduidelijk of de sabeltandtijger of de menselijke rivaal het slachtoffer voor het eerst te pakken kreeg. Geen van de snijsporen van het stenen gereedschap overlapt met de twee bijtsporen. Daardoor is het moeilijk om iets te zeggen over de volgorde van de gebeurtenissen.