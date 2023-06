Mosselen kunnen microplastics opnemen en dat zorgt voor schonere oceanen

Mosselen kunnen microplastics opeten en weer uitscheiden in hun poep. Mosselpoep is makkelijker op te ruimen en dat is gunstig voor de concentratie microplastics in de oceaan.

Triljoenen kleine deeltjes plastic, ook wel microplastics genoemd, zweven door de oceaan. Ze komen in vissen terecht en veroorzaken enorme dalingen in vispopulaties. Doordat de microplastics zo klein zijn, zijn ze lastig uit het water te halen. Maar daar hebben wetenschappers misschien wat op gevonden.

Blauwe mosselen eten naast hun normale dieet ook microplastics en andere vuile deeltjes. Die poepen de mosselen ook weer uit. Als de plastic deeltjes vermengd zijn met de ontlasting, zijn ze veel makkelijker uit het water te verwijderen. Mosselpoep zinkt namelijk naar de bodem.

"De mosselen zetten als het ware het afval buiten zodat we het kunnen verzamelen", schrijven de onderzoekers.

Veilig om te eten

Tijdens het onderzoek werden mosselen in een stalen tank geplaatst. Daarin werd water gepompt dat vermengd was met microplastics. Uiteindelijk aten de zeedieren twee derde van de plastic deeltjes op en dat kwam in hun poep terecht.

De mosselen uit het onderzoek filterden ruim 40.000 microplastics per dag. Volgens de onderzoekers zouden de dieren bij hoge concentraties plastic in het water wel zo'n 250.000 deeltjes per uur kunnen verwijderen.

Om water 24 uur per dag te filteren, zijn er in één baai zo'n twee miljoen mosselen nodig. Volgens de onderzoekers kan het gebruik van mosselen daarom niet de enige oplossing zijn om microplastics uit zeewater te filteren, maar "het kan zeker bijdragen aan het verminderen van microplastics".

Omdat de mosselen de microplastics gewoon weer uitpoepen, houden ze zeer weinig deeltjes vast in hun weefsel. Daardoor blijven ze veilig om te eten.

Een goede manier om de mosselpoep uit het water te halen wordt momenteel onderzocht. Microplasticpoep van zoveel mosselen mag niet te lang blijven liggen, want dat is schadelijk voor de zeebodem.