Eerste dwarslaesiepatiënt kan benen bewegen met hersenen dankzij implantaten

Een veertigjarige Nederlander is de eerste dwarslaesiepatiënt ter wereld die zijn benen weer kan bewegen vanuit zijn hersenen. Dat kan dankzij implantaten op zijn hersenen en ruggenmerg.

De man, Gert-Jan Oskam, deed in 2016 mee aan een onderzoek naar nieuwe technologie om dwarslaesiepatiënten weer te leren lopen. Daarbij kreeg hij een implantaat op zijn ruggenmerg, dat via zenuwprikkels zijn gedeeltelijk verlamde benen kon aansturen. Daardoor kon Oskam weer lopen met elleboogkrukken.

Vorig jaar kreeg Oskam ook twee implantaten in zijn hersenen. Die krijgen een seintje als hij wil gaan lopen. Een computer stuurt dat 'loopsignaal' naar het implantaat in zijn ruggenmerg, dat vervolgens zijn beenspieren activeert.

Daardoor kunnen dwarslaesiepatiënten steeds meer lopen zoals mensen zonder de aandoening. Het is de eerste keer dat deze technologie op een mens is toegepast.

Wat is een dwarslaesie? Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd. Daardoor kunnen signalen vanuit de hersenen niet meer alle delen van het lichaam bereiken. Patiënten kunnen dan bijvoorbeeld hun benen niet meer voelen en bewegen.

Zelfstandig zijn benen gebruiken lukt zelfs ook

Oskam slaagde er op een gegeven moment zelfs om zijn benen zonder technologische hulp te bewegen. Zo kan hij zelfstandig door het huis lopen, in en uit de auto stappen of staand een drankje drinken aan de bar.

Andere bewegingen zoals de overgang van staan naar lopen en weer stoppen blijven moeilijk om zelf te doen. Lopen over hellingen, obstakels bedwingen of traplopen lukt momenteel niet zonder aansturing.

Hoe het kan dat de man zijn benen ook weer deels zelfstandig kan gebruiken, weten wetenschappers nog niet precies. Maar het gebruik van de implantaten stelt hem in staat de controle over zijn spieren terug te krijgen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Meer dan alleen een arm kunnen bewegen

Oskam kreeg in 2011 een dwarslaesie. Een arts vertelde hem toen dat hij waarschijnlijk alleen nog maar een arm zou kunnen bewegen. Oskam is blij met de technologie. "Het helpt me om zelfstandiger te kunnen lopen", zegt hij.

De Franse neurowetenschapper Grégoire Courtine en medisch technologiebedrijf ONWARD ontwikkelden de technologie. Na het behandeltraject in Zwitserland werd Oskam naar de Sint Maartenskliniek in Nijmegen gebracht. Daar revalideerde hij en werd het gebruik van de implantaten gemonitord.

Het duurt volgens de Sint Maartenskliniek nog even voordat deze technologie in de toekomst meer kan worden toegepast. Maar artsen van de kliniek zijn "hoopvol" over de ontwikkelingen.

