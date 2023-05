Archeologen vinden skelet van zevenduizend jaar oud in Polen

Archeologen hebben in de Poolse stad Slomniki een skelet opgegraven dat zevenduizend jaar geleden werd begraven. Het skelet werd gevonden tijdens een renovatie van een stadsplein.

Volgens de archeologen werd het skelet in los opeengepakt grond begraven met een niet-zure chemische samenstelling, waardoor het goed bewaard bleef. Er werden ook pottenresten gevonden bij het skelet.



De begraafplaats van het skelet is gedateerd uit het nieuwe steentijdperk, toen boeren het Karpaten-gebergte in Midden-Europa overstaken om naar Polen te gaan. Dit gebeurde in het zesde millennium voor Christus.