Mensen zoenen waarschijnlijk al zeker duizend jaar langer dan gedacht

De mensheid zoent mogelijk veel langer dan eerst gedacht werd. Historisch onderzoek wijst uit dat de oude Mesopotamiërs dat waarschijnlijk 4.500 jaar geleden al deden. Eerder gevonden bewijs stamt uit het India van 3.500 jaar geleden.

Onderzoekers van het wetenschappelijke tijdschrift Science baseren zich op nieuw gevonden tabletten en teksten uit het oude Mesopotamië. Op basis daarvan concluderen ze dat zoenen in die beschaving al gedaan werd.

Mesopotamië betekent letterlijk 'land tussen twee rivieren', de Eufraat en de Tigris. Het lag in wat tegenwoordig Irak is, en omvatte ook delen van het huidige Iran, Syrië en Turkije. Het oude Mesopotamië kende een van de eerste schriften in de menselijke geschiedenis. Daardoor weten we betrekkelijk veel van hun beschaving.

De wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen bestudeerden enkele minder bekende tabletten met afbeeldingen en teksten. Ze concluderen dat zoenen in Mesopotamië dezelfde sociale en romantische betekenis had als vandaag de dag. Ook is kussen volgens hen niet op één plek ontstaan. Eerder werd gedacht dat zoenen in 1500 voor Christus in India ontstond.

"Kussen blijkt te zijn gedaan door meerdere oude beschavingen. Die hebben dat onafhankelijk van elkaar ontdekt, want het gaat over beschavingen die over een periode van duizenden jaren nooit met elkaar in contact kwamen", zegt hoofdonderzoeker Troels Pank Arbøll.

De onderzoekers wijzen erop dat zoenen ook in het oude Mesopotamië zijn nadelen had. Zo werden ziektes zoals herpes op die manier overgedragen. De persoonlijke hygiëne van mensen was toen nog niet zo ver gevorderd als nu.