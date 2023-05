Nieuwe beelden van gezonken Titanic kunnen tot meer inzicht leiden

Met een nieuwe techniek zijn beelden gemaakt van het scheepswrak van de Titanic. Wetenschappers hopen daarmee meer inzicht te krijgen in wat er die fatale nacht in 1912 is gebeurd.

Op de 3D-beelden van de Titanic, die op 3.800 meter diepte op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt, lijkt het alsof het water is weggepompt.

Het schip raakte tijdens de reis van Southampton naar New York een ijsberg en zonk. Bij de scheepsramp kwamen meer dan vijftienhonderd mensen om het leven. Maar volgens de onderzoekers zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen.

Zo begrijpen de onderzoekers de aard van de aanvaring nog steeds niet. "We weten niet eens of de Titanic de berg aan stuurboord heeft geraakt. Dat is wel in alle films te zien", zegt de expeditieleider tegen BBC News. Door de achterkant te bestuderen, kunnen de onderzoekers volgens hem mogelijk achterhalen hoe het schip de zeebodem heeft geraakt.

Onderzeeërs maakten 700.000 opnames

Het scheepswrak is in 1985 ontdekt. Het schip is zo groot, dat het eerder te moeilijk was om het hele vaartuig op camera vast te leggen. Nu kan dat wel. De Titanic ligt in twee delen op de zeebodem. De boeg ligt op zo'n 800 meter afstand van de achterkant van het schip. Een groot veld met puin omringt het kapotte schip.

Op afstand bestuurbare onderzeeërs maakten in de zomer van 2022 meer dan 700.000 opnames vanuit elke hoek. Een speciaal team besteedde tweehonderd uren aan het bestuderen van de beelden. De expeditieleider spreekt van het "grootste onderwaterscanproject ooit".

De boeg is bedekt met roestige stalactieten, maar is nog steeds herkenbaar. De achterkant van het schip is een chaotische puinhoop. Dit deel stortte in toen het schip de zeebodem raakte.

Eromheen liggen allerlei voorwerpen, waaronder standbeelden, ongeopende champagneflessen en tientallen schoenen.