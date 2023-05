Staaroperatie aan beide ogen tegelijk is beter en goedkoper dan huidige methode

Delen via E-mail

Staaroperaties aan beide ogen kunnen op dezelfde dag plaatsvinden in plaats van met een tussenpoos van twee weken. Patiënten hebben daardoor minder lang last van de gevolgen. Ook scheelt het jaarlijks zo'n 27 miljoen euro aan maatschappelijke kosten.

Staar is een oogaandoening waarbij de ooglens vertroebeld raakt naarmate je ouder wordt. Daardoor kun je steeds slechter zien.

De aandoening werd altijd verholpen door twee aparte operaties met twee weken ertussen. Dat moet voorkomen dat beide ogen tegelijk ontstoken raken. Een oogontsteking als gevolg van een staaroperatie is een zeer zeldzame complicatie.

Als beide ogen op één dag worden geopereerd, is er maar één overzichtelijk druppelschema nodig. Dat schema is twee weken korter dan die bij afzonderlijke behandeling van beide ogen.

Daardoor hebben patiënten minder thuiszorg nodig, blijkt uit onderzoek onder leiding van het Maastricht UMC+. Verder hebben patiënten geen last van het verschil in zicht tussen beide ogen in de tweeweekse tussenperiode.