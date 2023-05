Archeologen ontdekken 7.000 jaar oude weg onder bodem van Adriatische Zee

Archeologen hebben diep in de Adriatische Zee een bijzondere vondst gedaan. Vlak voor de Kroatische kust ontdekten ze op een paar meter onder de zeemodder een weg die zevenduizend jaar geleden is aangelegd. De weg ligt op een kunstmatig eiland dat in 2021 onder de zeespiegel werd ontdekt.

In 2021 vond een archeoloog van de Universiteit van Zadar op satellietbeelden iets opmerkelijks. Voor het Kroatische eiland Korcula zag hij een bijzonder stuk land onder het wateroppervlak.

Archeologen onderzochten de plaats en vonden op 4 tot 5 meter onder de zeebodem stenen muren die tot een zeer oude nederzetting behoorden. Het kunstmatige eiland heet Soline en was vroeger met het vasteland verbonden door een smalle strook land. Veel van wat op het oude kunstmatige eiland is gebouwd is in goede staat gebleven, omdat het tussen veel andere eilanden lag die de plek tegen grote golven beschermden.

Nu is er weer een bijzondere vondst gedaan: archeologen ontdekten een weg die zevenduizend jaar geleden is gebouwd. De weg kon net als de rest van het eiland duizenden jaren overleven dankzij de gunstige omstandigheden van de Adriatische Zee.

De wetenschappers vermoeden dat de weg stamt uit het neolithicum, ook wel bekend als de jonge steentijd. Het eiland werd mogelijk bebouwd door mensen uit de Hvar-cultuur, die Korcula in die tijd bewoonden.

Mogelijk blijft het niet bij deze bevindingen. De wetenschappers hebben aan de andere kant van Korcula een onderwaternederzetting gevonden die erg op Soline lijkt. Mogelijk worden daar nog andere bouwsels en voorwerpen uit de steentijd gevonden.