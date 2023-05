NASA brengt in beeld hoe ongelooflijk groot zwarte gaten kunnen worden

NASA heeft een nieuwe video gepubliceerd waarin de ruimteorganisatie uitlegt hoe groot zwarte gaten kunnen worden. De video is onderdeel van 'Black Hole Week' (Zwart Gat-week), waarin NASA aandacht geeft aan de spectaculaire kosmische fenomenen.

In de video wordt onze eigen zon vergeleken met bekende zwarte gaten. Terwijl er uitgezoomd wordt, komen er steeds grotere zwarte gaten langs. Ook het zwarte gat in het centrum van de Melkweg komt voorbij. Wetenschappers slaagden er vorig jaar voor het eerst in om een foto te maken van Sagittarius A*, zoals het zwarte gat genoemd is.

Wat is een zwart gat? Een zwart gat is een object in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets kan ontsnappen, zelfs licht niet.

Het kan van alles opslokken, ook sterren en planeten (daarover hieronder meer).

Een zwart gat ontstaat wanneer een ster aan het eind van zijn leven ontploft en de resten ervan imploderen.

Het grootste object in het filmpje is TON 618. Dat is een superzwaar zwart gat en een van de grootste objecten in het universum. Hij staat op 10 miljard lichtjaar van de aarde vandaan, is even zwaar als 66 miljard zonnen, heeft een diameter van bijna 400 miljard kilometer en is daarmee ongeveer 43 keer zo groot als de complete Melkweg.

Die cijfers zijn indrukwekkend, maar tegelijkertijd nauwelijks te bevatten. In het filmpje van NASA wordt pas echt duidelijk hoe absurd groot dat wel niet is. Bekijk het filmpje hieronder.

