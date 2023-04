Archeologen vinden resten van Maya-mensenoffers onder piramide in Mexico

Delen via E-mail

In een Maya-ruïne in het zuidoosten van Mexico zijn botresten gevonden van ten minste 25 geofferde mensen. Onderzoekers hebben schedels, kaakfragmenten en andere delen van botten ontdekt van voornamelijk jonge mannen.

Wetenschappers vonden de resten op de archeologische vindplaats Moral-Reforma in de staat Tabasco, meldt het Mexicaanse Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH).

Volgens de archeologen was de ruïne waar ze de vondst deden waarschijnlijk een gebouw dat te maken had met de dood of de verering van een onderwereldgod van de Maya's. Uit onderzoek bleek dat acht van de gevonden lichamen waren onthoofd, terwijl andere lichaamsdelen zijn uiteengereten en verspreid.