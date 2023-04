Vikingen verlieten Groenland onder meer vanwege zeespiegelstijging van 3 meter

Vikingen die eeuwenlang in Groenland leefden, werden in de vijftiende eeuw verdreven door een zeespiegelstijging van zeker 3 meter. Eerder werd gedacht dat de Noormannen vertrokken vanwege de kou, maar dat is nu ontkracht.

Archeologisch bewijs geeft inzicht in hoe de Vikingen in het zuidwesten van Groenland leefden. Zo zijn er ruïnes en menselijke en dierlijke botten gevonden.

Het laatste schriftelijke bewijs dat de Vikingen in Groenland woonden, dateert van het begin van de vijftiende eeuw. Het is een verslag van een huwelijksceremonie. Maar waarom de Vikingen verdwenen, bleef tot nu toe raadselachtig.

Onderzoekers denken nu een stapje dichter bij de oplossing van het mysterie te zijn gekomen. De Vikingen werden geplaagd door een zeespiegelstijging van wel 3 meter. Dat was het gevolg van een enorme ijskap die in zee stortte. Grote delen van het leefgebied overstroomden en waren op den duur niet meer bewoonbaar.

Ook sociale onrust en economische factoren speelden mogelijk een rol. Zo veranderde het dieet van de Noormannen in de twaalfde eeuw van vee naar vis en zeehonden. De Vikingen werden daardoor afhankelijk van kustgebieden, maar die waren niet stabiel door grote veranderingen in het milieu.