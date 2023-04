Urn uit vroege middeleeuwen opgegraven in Utrechts dorp Amerongen

In het Utrechtse Amerongen is bij graafwerkzaamheden een urn gevonden. Volgens archeologen dateert het object uit de vijfde, zesde of zevende eeuw na Christus, oftewel het begin van de middeleeuwen. De gemeente denkt dat de urn deel uitmaakt van een nog niet (volledig) ontdekt grafveld.

Volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Amerongen onder valt, zijn in de urn verbrande menselijke resten aangetroffen, zoals botjes. "Het is een heel bijzondere vondst", zegt gemeentelijk archeoloog Peter Weterings tegen RTV Utrecht.

Weterings stelt dat de grafvelden niet nieuw zijn. Zo wijst hij op Leersum en Rhenen, waar eerder grafvelden werden aangetroffen. "We wisten dat er in Amerongen ook eentje zou moeten liggen, maar wisten niet precies waar."

De gemeente meldt op de eigen website dat ook een tweede pot met een nog onbekende inhoud is aangetroffen. Daar wordt de komende tijd onderzoek naar gedaan.