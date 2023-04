Voor 5 miljoen euro geveilde T. rex verdwijnt waarschijnlijk achter slot en grendel

Voor het eerst is er in Europa een skelet van een Tyrannosaurus rex geveild. De dinosaurus verwisselde dinsdag voor bijna 5 miljoen euro van eigenaar. Wetenschappers vrezen dat het skelet naar een privécollectie verhuist.

Het skelet is bijna 4 meter hoog en ruim 11,5 meter lang. Met 5 miljoen euro is het verkoopbedrag lager dan gedacht. Volgens een schatting moest het roofdier tussen de 6 en 8 miljoen euro opbrengen. Het skelet werd op de markt gebracht door een anonieme verkoper. Ook de identiteit van de koper is niet bekendgemaakt.

De T. rex heeft de naam Trinity (drie-eenheid). Het skelet bestaat namelijk uit botten van drie verschillende T. rexen, die tussen 2008 en 2013 zijn gevonden in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming. De resten zijn rond de 67 miljoen jaar oud.

Dinoskeletten belanden steeds vaker in privécollecties. In oktober 2020 belandde een T. rex voor bijna 32 miljoen dollar in een privécollectie. In juli kwam een Gorgosaurus voor 6,1 miljoen dollar in bezit van een anonieme koper.

Foto: AP

Skelet bestaat voor ongeveer de helft uit nepbotten

Wetenschappers maken zich zorgen over de vercommercialisering van fossielen. Als meer dinosaurusskeletten in privécollecties behandelen, is dat volgens de onderzoekers slecht voor de wetenschap. Zij kunnen er zo namelijk geen onderzoek naar doen. Daarbij blijft de T. rex zo uit het publieke zicht.

Bovendien zijn T. rex-skeletten schaars. Wereldwijd zijn er slechts zo'n dertig volwassen exemplaren opgegraven. Trinity is vanwege zijn samenstelling wel minder bijzonder dan andere skeletten. Bovendien bestaat ongeveer de helft van het skelet uit nepbotten.