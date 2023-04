Nederlandse onderzoekers blazen zeebodem in Kenia nieuw leven in met kunstrif

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederlandse onderzoekers hebben in Zuidoost-Kenia een koraalrif aangelegd met onder meer voorgekweekt koraal. En dat project blijkt een succes. Op de zeebodem zijn inmiddels meer vissen en meer nieuw koraal aanwezig.

"Dit is al een hele mooie ontwikkeling", zegt Ronald Osinga, universitair docent mariene dierecologie in Wageningen en vanuit Nederland betrokken bij het project. "We zijn heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt."